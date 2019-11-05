أمريكا: إيران تتخذ قراراتها النووية لإخافة دول أوروبا

قال المبعوث الأمريكي لدى إيران، براين هوك، اليوم الثلاثاء، إن إيران تتخذ قراراتها النووية لإخافة دول أوروبية.
وأضاف براين هوك، في تصريحات صحفية: "تفعيل إيران اليوم أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة خطوة في الاتجاه الخطأ، وهي تمارس ابتزازًا نوويًا واضحا".
وتابع براين هوك،: "نريد للحرب في اليمن أن تنتهي، لكن العقبة الكبرى هي النظام الإيراني ووكلاء إيران، فالحوثيين فصلوا أنفسهم عن الإيرانيين وأظهروا أنهم على مسافة ما من النظام الإيراني".
وأضاف براين هوك، في تصريحات صحفية: "تفعيل إيران اليوم أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة خطوة في الاتجاه الخطأ، وهي تمارس ابتزازًا نوويًا واضحا".
وتابع براين هوك،: "نريد للحرب في اليمن أن تنتهي، لكن العقبة الكبرى هي النظام الإيراني ووكلاء إيران، فالحوثيين فصلوا أنفسهم عن الإيرانيين وأظهروا أنهم على مسافة ما من النظام الإيراني".