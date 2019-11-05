أمريكا: إيران تتخذ قراراتها النووية لإخافة دول أوروبا

قال المبعوث الأمريكي لدى إيران، براين هوك، اليوم الثلاثاء، إن إيران تتخذ قراراتها النووية لإخافة دول أوروبية.



وأضاف براين هوك، في تصريحات صحفية: "تفعيل إيران اليوم أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة خطوة في الاتجاه الخطأ، وهي تمارس ابتزازًا نوويًا واضحا".



وتابع براين هوك،: "نريد للحرب في اليمن أن تنتهي، لكن العقبة الكبرى هي النظام الإيراني ووكلاء إيران، فالحوثيين فصلوا أنفسهم عن الإيرانيين وأظهروا أنهم على مسافة ما من النظام الإيراني".







