40 سيارة إطفاء تخمد حريق مصنع الموتوسيكلات في قليوب بعد 10 ساعات

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي اندلع في مصنع للدراجات النارية (موتوسيكلات) في قليوب، منذ الخامسة من مساء أمس الاثنين، وذلك بعد مرور 10 ساعات استمرت فيها النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



وأسفر الحريق عن انهيار المبنى بالكامل بعد تآكل جدرانه من النيران نتيجة صعوبة السيطرة عليها من قبل قوات الحماية المدنية، وبلغ عدد سيارات الإطفاء المشاركة في إخماده حوالي 40 سيارة.



وبدأت أعمال التبريد بعد التأكد من عدم وجود أي نيران مشتعلة داخل المصنع.



فيما كشفت التحقيقات والتحريات الاولية أن الخسائر تتجاوز 100 مليون جنيه وأن النيران التهمت كل محتويات المصنع وتسببت فى حالة من الرعب بين أهالى قليوب والعاملين فى المصنع بسبب شدتها، كما أصيبت 4 أشخاص بحالات اختناق.



وكان اللواء طارق عجيز مدير الأمن، قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب الحريق بمصنع شهير للدراجات البخارية بمنطقة كفر أبو جمعه في قليوب.



وبإخطار قوات الحماية المدنية جرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء في الساعات الأولى منذ اندلاع الحريق، ولم تستطع السيطرة عليه، فتم رفع العدد إلى 16 سيارة إطفاء، لكنها أيضا لم تستطع السيطرة عليه من شدته، بسبب المواد البلاستيكية بالمصنع.



وفور علمه بالحريق، توجه الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية إلى مدينة قليوب للإشراف على إخماد الحريق، رافقه حامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وأمر محافظ القليوبية بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية، والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تمت الاستعانة بإطفاء القوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بـ 4 عربات للإطفاء الرغوي، لمحاولة السيطرة على النيران.



وقال رئيس مجلس مدينة قليوب، إن الحريق اندلع في الـ 5 مساء الاثنين بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 متر، ثم امتد الحريق إلى مساحة 4200 متر، نظرا للمواد القابلة للاشتعال، ووصل الحريق إلى الطوابق الثلاثة للمصنع، دون خسائر في الأرواح.



وأعلن محافظ القليوبية أن الحريق أسفر عن 4 حالات اختناق في صفوف المواطنين من أصحاب المصنع والعمال الذين يساعدون فى إطفاء الحريق مع الحماية المدنية.