كوريا الشمالية تعترض على بقائها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعربت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن غضبها، حيال قرار الولايات المتحدة إبقائها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، محذرة من أن نافذة الحوار بين البلدين تضيق بسبب "السياسة العدائية".



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إدانته ورفضه التام لتقرير الإرهاب الأمريكي الأخير باعتباره استفزازا له دوافع سياسية ضد الشمال.



وكانت الولايات المتحدة قد قررت فى تقاريرها حول الإرهاب التي نُشرت الجمعة الماضية الإبقاء على كوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب منذ عام 2017 لكنها أزالت الأوصاف السابقة "للسلوكيات الخطيرة والخبيثة" للنظام، ربما في ضوء المفاوضات النووية الجارية بين الجانبين.



وأجرت الولايات المتحدة، وكوريا الشمالية، محادثات نووية، في أوائل أكتوبر الماضي، على مستوى العمل، عقدت في العاصمة السويدية "ستوكهولم"، بعد أشهر من الجمود، بيد أن المحادثات انهارت مجددا مع اتهام بيونج يانج لواشنطن بالفشل في التوصل إلى اقتراح جديد.