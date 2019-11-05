وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية دون المصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالمصرية.



جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.