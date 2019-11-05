جبناهم بالكاميرات.. عميد طب قصر العيني تروى التفاصيل الكاملة لواقعة الزيت على المقاعد

أكدت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، أن المتورطين في واقعة سكب زيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها، تم إيقافهم عن العمل فور العلم بالواقعة.



وأوضحت عميد طب قصر العيني، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإدارة بعد علمها بالحادث أمرت بتفريغ الكاميرات وفوجئت بقيام 3 من موظفي القصر بسكب الزيت على مقاعد الانتظار، والذي تسبب في زحام شديد.



وقالت الدكتورة هالة صلاح إنها وجهت بسرعة إزالة بقع الزيت والتي واجه عمال النظافة صعوبة في إزالتها، حيث تم التخلص منها بعد عدة محاولات.



وأضافت أن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اعتمد قرار إيقاف الموظفين الـ 3 عن العمل وتحويلهم إلى مجلس التأديب والذي بدوره سيحدد العقوبة التي سيتم تطبيقها عليهم.



وكانت الأجهزة الأمنية تحركت على خلفية ما تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد موظفي الأمن الإدارى بمستشفى قصر العينى القديم بإلقاء زيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها، وترتب على ذلك حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض.



وتم ضبط موظف الأمن المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإجبار المرضى المترددين على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.



وأكدت جامعة القاهرة في بيان سابق، أن سكب الزيت كانت تصرفًا خاطئًا من موظفين، وتم إحالتهم للتحقيق وإيقافهم عن العمل، مع تنظيف المقاعد على وجه السرعة، وبقع الزيت لم تستمر أكثر من ساعة فور العلم بها.

