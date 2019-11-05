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برلمان

زراعة النواب تبدأ مناقشة قانون الزراعة العضوية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوى
بدأ اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية، وعدد من طلبات الإحاطة بشأن قضايا الفلاح والمستلزمات الزراعية.

ويهدف قانون الزراعة العضوية، لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

وتنظر اللجنة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن إهدار المال العام في أعمال تدبيش الترع التابعة لري السلام وخاصة في ترع شادر عزام وفروعها، وأخر حول عدم وصول مياه الري لقرية شارونة مركز مغاغة محافظة المنيا وذلك لوجود مخالفات على الترع مما تسبب في انسداد المواسير الحاملة للمياه اللازمة لري أراضيهم، ثم عدم الاستفادة من المياه المهدرة في البحر والناتجة عن محطات رفع الصرف الزراعي.
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