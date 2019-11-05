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رياضة

أزمة كبرى بين بيراميدز وحسام البدري.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:33 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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ياسمين تيسير
كشفت الإعلامية ميرهان عمرو، بقناة تايم سبورت عن تفاصيل أزمة فريق بيراميدز والجهاز الفني للمنتخب الأول بشأن معسكر المنتخب المقبل.

وأكدت ميرهان، أن بيراميدز رفض انضمام سباعي الفريق المطلوبين في المنتخب وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والذي ينص على انضمام اللاعبين للمنتخب قبل المباريات بـ 48 ساعة فقط.

وأضافت ميرهان، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري طلب من الفرق بشكل ودي ضم اللاعبين للمنتخب قبل بدء الأجندة الدولية ولكن هذا الأمر لم يحدث مع بيراميدز.

وتابعت أن سباعي بيراميدز المطلوب ضمهم لـ المنتخب هم رجب بكار، محمد فاورق، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور، إسلام عيسى، عمر جابر وعبد الله السعيد.

وأكملت أن الجهاز الفني للمنتخب يسعى لحل الأزمة بشكل ودي مع مسؤولي بيراميدز الذين أبلغوا اللاعبين بالعودة لمران الفريق يوم الخميس المقبل بشكل طبيعي عقب حصولهم على راحة.

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