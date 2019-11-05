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رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى ديربي السلة اليوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:59 م
الاهلي
الاهلي
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عبدالله هشام
يدخل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلى فى مواجهة قوية عندما يواجه الزمالك اليوم بالصالة المغطاة بالنادي الأهلي فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساء ، وتذاع المباراة عبر قناة الاهلي و تايم سبورت ، و أون سبورت .

وتعد مواجهة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى اللقاءات فى كرة السلة فى ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أهم وأفضل اللاعبين على الإطلاق.

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا من جانب الأهلي بقيادة مدربه أشرف توفيق والذى يسعى إلى تحقيق الفوز والتأهل على حساب الأبيض فى أول مباراة رسمية له أمام الزمالك بعد توليه مسئولية تدريب المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفى المقابل رفع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة عصام عبد الحميد حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الأهلى اليوم والتى يسعى إلى الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب الكأس.
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