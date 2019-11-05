Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس نصاب استولى على 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها في المستلزمات الطبية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:33 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
محمد.عبدالله
أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم "أ.ح" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 10% إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو مليون جنيه مصري.

وأضافت التحريات أنه استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار والتجارة فى الادوات والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استولو على مليون و130 الف جنيه.. ضبط سيدة ونجلها نصبا على مواطنين بالدقهلية

استولت على 1.5 مليون جنيه.. ضبط سيدة نصبت على المواطنين بالإسكندرية

قطع غيار.. ضبط نصاب استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين بالقاهرة

استولوا على 11 مليون جنيه.. ضبط شخصين نصبا على 5 مواطنين بزعم توظيف أموالهم

حبس شخصين تلقيا مبالغ مالية 4 أيام

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان لوقف تطبيق على الهواتف لهذا السبب

اخبار الرياضة ليلا.. تركي آل الشيخ يتحدث عن عودة أبوتريكة واستاد الأهلي.. موعد مباراة القمة وتطبيق الـVAR

حاول اغتصابها.. إخلاء سبيل فتاة العياط المتهمة بذبح سائق وتسليمها لأسرتها

غضب عارم فى منتخب مصر تجاه بيراميدز والبدرى يهدد باستبعاد لاعبيه

يختصر المسافة 4 ساعات.. كل ما تريد أن تعرفه عن طريق شرم الشيخ الجديد

الأعظم في ليفربول.. إنجاز ينتظر محمد صلاح أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طفل يلقى مصرعه بعد تعرضه للطعن أثناء نومه.. من القاتل؟

سيدة حامل تتصدى للصوص مسلحين هددوا زوجها وطفلتها.. لن تصدق ما فعلته

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019