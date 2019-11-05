اليوم العالمي لـ الهوسبيس.. ساقية الصاوى تحتضن احتفالية مرضى الأورام

شارك الفنان أكرم حسني فريق هوسبيس مصر؛ الاحتفال باليوم العالمي لـ الهوسبيس؛ وذلك في الحفل الفني الضخم؛ الذي احتضنته قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.



شهدت فعاليات الحفل إلقاء كلمة افتتاحية للدكتورة تنديار سمير؛ مدير عام المؤسسة، تبعها كلمة للدكتور طارق خيرى؛ وكيل المعهد القومى للأورام لخدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ عن دور هوسبيس مصر في توفير مختلف سبل الدعم والرعاية الصحية والعلاجية لمرضى معهد الأورام.



بينما جاءت كلمة الدكتور أحمد حلمى؛رئيس وحدة علاج الألم بالمعهد؛ عن طرق التدخل لتخفيف آلام المرضى، ثم أعقبهم كلمة المهندس ماجد حمدى؛ عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية؛ عن أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم خدمة رعاية المرضى؛ لافتًا إلي إبرام بروتوكول التعاون بین هوسبیس مصر ومؤسسة بهية.



أحيا الفقرات الفنية للحفل كل من الفنانة جيلان علاء، والمطربة هلا رشدى، فضلًا عن حضور عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الخيرية، والمهتمين بمبادرات التنمية المجتمعية والعمل التطوعى.



جدير بالذكر أن مفهوم الـ "هوسبيس" هو الحفاظ على كرامة المرضي كبار السن؛ عن طريق توفير خدمات مجانية متكاملة للمريض وأسرته؛ وهي الخدمات المتنوعة بين الدعم الطبي والتمريضى والنفسي والرعاية الاجتماعية والترفيهية والقانونية، إلي جانب خدمة الأسرة بعد وفاة المريض.



وتحظي المؤسسة بالدعم والإشهار القانوني؛ تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي؛ بموجب رقم إشهار هو 7800 لسنة 2010.