الرئيس السيسى يمازح وزير الإسكان بشأن زينة الطريق| فيديو

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.



وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته بفعاليات مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، " انتوا هتسيبوا الحاجات اللى بتزينوا بيها الطريق دى؟".



ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح، مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.



وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.







