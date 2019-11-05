مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

نشرت المطربة مروة نصر صورا من حفلها الاخير الذى أقيم فى الاكاديمية الدولية للإعلام تحت إشراف مدينة الإنتاج والمسئولة عن تنظيم الحفل الذى قامت باخراجه المخرجة المبدعة مايسة نصر وتصوير عمرو طارق وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وأشعلت الحفل بعدد كبير من أغانى البوماتها "أحسن حالاتي" ،"واحدة بس" و"سنين".



وكانت مروة نصر، قد وجهت رسالة للاعب المنتخب والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، ونشرت الفنانة صورة "صلاح" عبر حسابها على "إنستجرام".



وعلقت : "أنا لو منك، أفرح أكتر، بيقولوا زمان العين مابتكرهش إلا اللي أحسن منها، وإنت عملت اللي محدش عرف يعمله، كمل وسيبك من العبث".



وأضافت نصر "كفاية إنك أحسن لاعب فى قلوبنا، ربنا يحفظك لبلدك، عشان احنا بنفتخر بيك".

