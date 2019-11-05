Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تفوق الزمالك عليه في أبطال أفريقيا.. جينيراسيون خارج الكونفدرالية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:50 م
جينيراسيون
جينيراسيون
Advertisements
عمرو ابوبكر
تفوق نادي إيساي البنيني على منافسه جينيراسيون فوت السنغالي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهم في دور دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد تأهل على حساب الفريق السنغالي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض عقب نهاية المواجهتين بنتيجة 2-2 والفوز إيابا بهدف نظيف في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، ليتحول الفريق السنغالي لملحق الكونفدرالية.

ومن أصل 6 فرق عربية شاركت في دور الـ32 الثاني تأهلت جميعا للمجموعات وهم المصري وبيراميدز من مصر، ونهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب، بالإضافة إلى فريق بارادو الجزائري والنصر الليبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك ضد جينراسيون السنغالى والقنوات الناقلة

بداية ونهاية صعبة.. مواعيد مباريات الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا حال تأهله

كابوس ولاية ديتشا.. الزمالك يخشى تكرار كارثة مدوية قبل لقاء جيرالسيون

الزمالك يكشف سر رفض لاعبي جينيراسيون الخروج من غرفة الملابس .. تفاصيل

رغم ضعف الأداء.. أمير مرتضى: التأهل هو هدف الفريق بغض النظر عن مستوى الفريق

رد صادم من مرتضى منصور على سوء أداء الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

ترشيحاتنا

بعد تصريحاته عن الدولة| قرار عاجل من البرلمان ضد أحمد طنطاوي

المبادئ تنتصر.. سيد عبد الحفيظ يمنع لافتة مسيئة لنادي منافس خلال تدريبات الأهلي فى الإمارات

بر الوالدين .. الإفتاء: حالتان لا يكون غضب الأبوين على الأولاد فيهما عقوقًا .. فيديو

قالوا إنهم مباحث .. مجهولون يسرقون 2 مليون جنيه من مزارع بالقليوبية

صدمة لجماهير النصر السعودي.. النادي يوافق على بيع نجمه المتوهج لناد برازيلي

إحنا في الطراوة.. أردوغان يرقص مع تميم بـ البشكير| فيديو هزلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه