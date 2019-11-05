بعد تفوق الزمالك عليه في أبطال أفريقيا.. جينيراسيون خارج الكونفدرالية

تفوق نادي إيساي البنيني على منافسه جينيراسيون فوت السنغالي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهم في دور دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وكان الزمالك قد تأهل على حساب الفريق السنغالي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض عقب نهاية المواجهتين بنتيجة 2-2 والفوز إيابا بهدف نظيف في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، ليتحول الفريق السنغالي لملحق الكونفدرالية.



ومن أصل 6 فرق عربية شاركت في دور الـ32 الثاني تأهلت جميعا للمجموعات وهم المصري وبيراميدز من مصر، ونهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب، بالإضافة إلى فريق بارادو الجزائري والنصر الليبي.