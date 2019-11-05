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برلمان

وزارة التضامن تعلن مفاجأة بشأن معاشات أهالى شمال سيناء..تفاصيل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:05 م
المعاشات
المعاشات
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب نواب شمال سيناء وزيرة التضامن غادة والى بالعمل على حل إشكاليات تكافل وكرامة وصرف المعاشات بالمحافظة، مع تأكيدهم الكامل على مراعاة الظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالهادي القصبى، بمشاركة وزيرة التضامن، حيث استعرض الأعضاء من محافظة شمال سيناء إشكاليات ومعاناة بعض الأهالي من إشكاليات تكافل وكرامة مثل باقي المحافظات، وأيضا آليات صرف المعاشات وتعطل بعض مكاتب البريد في آليات الصرف.

أكدت الوزيرة انه سيتم دراسة كافة الإشكاليات مع الجهات المعنية وإمكانية صرف المعاشات يدويا في ظل إشكاليات مكاتب البريد وانقطاع الإنترنت مؤكدة علي أن جميع الطلبات التى قدمت سيتم مناقشتها والوصول لحلول علي أرض واقع وفق الأوضاع القائمة.

من جانبه قال النائب رحمي بكير، أن عدد من مكاتب البريد بشمال سيناء متوقف عملها، ومن ثم لابد من آليات لصرف المعاش وفق إطار يدوي مع مراعاة الظروف الأمنية التى تمر بها المحافظة مع حل إشكاليات الصيادين بميناء العريش وتوفير معاش تكافل وكرامة لهم.
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