مشاجرة وحرب شوارع في الأهلي بسبب كوبري إيهاب أمين للاعب الزمالك.. فيديو

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره نادي الزمالك، بكأس مصر والتي أقيمت على صالة الملك فيصل "مشاجرة بين اللاعبين عقب نهاية المباراة، التي فاز بها المارد الأحمر بنتيجة 92-80.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في دور الـ 8، الفائز من مباراة طلائع الجيش وأصحاب الجياد.



وقام لاعبو الزمالك والجهاز الفني بالاعتداء على إيهاب أمين لاعب الأهلي عقب تمريرة الكرة من بين أقدام لاعب الزمالك.



