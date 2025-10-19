وفد من جامعة أسوان يزور نادي التجديف لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية.. شاهد

نظمت كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان زيارة ميدانية متميزة إلى نادي التجديف بأسوان، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الجامعة والكلية في إطار السعي المستمر لتطوير العملية التعليمية والتدريبية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية.

وترأس الزيارة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور عادل مكي، عميد كلية علوم الرياضة، وبمشاركة الدكتور مصطفى جمعة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور رفعت عبداللطيف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عابد حمادة، رئيس قسم المنازلات والرياضات المائية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان إن هذه الزيارة جاءت لمتابعة محاضرة عملية في مادة الكياك، ولتفقد المراكب والمجاديف والأدوات التدريبية المستخدمة ، حيث أبدى الحضور إعجابهم بالمستوى المهاري والبدني المتميز لطلاب الكلية، وحرصهم على تطبيق الجانب العملي بشكل فعّال.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، أن الجامعة تسعى إلى دعم كافة أشكال التميز الأكاديمي والتدريب العملي، بما يعزز من كفاءة خريجيها في سوق العمل الرياضي. ونعمل على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الرياضية الوطنية، وهو ما سيسهم في تطوير قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم، لا سيما في الرياضات المائية الواعدة.

أنشطة جامعية

وأوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية علوم الرياضية ، نعمل من خلال استراتيجية واضحة لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وزيارة نادي التجديف هي خطوة نحو تحقيق هذه الرؤية. التوصيات التي خرجنا بها اليوم ستسهم في رفع كفاءة الطلاب، وفتح آفاق جديدة من خلال التعاون مع الاتحاد المصري للكانوي والكياك وأكاديمية النقل البحري.

وتناول اللقاء أبرز التوصيات والمبادرات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة، ضم الطلاب والطالبات إلى الاتحاد المصري للكانوي والكياك للمشاركة في الأنشطة والمسابقات الرسمية، والعمل علي تنظيم دورات تدريبية و تأهيلية متخصصة لرفع مستوى الكفاءة المهارية والبدنية.

كما تم القيام بإجراء صيانة دورية للمعدات لضمان الجاهزية وسلامة الطلاب.و تزويد أدوات الإنقاذ الحديثة للحفاظ على أمن وسلامة المتدربين، مع إتاحة استخدام المراكب لطلاب الكلية ضمن برامج التدريب العملي.وذلك في إطار عقد اتفاقية تعاون رسمية مع الاتحاد المصري للكانوي والكياك لتنظيم فعاليات ومسابقات داخل الجامعة.

وتواكب مع ذلك إبرام اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري لتبادل الموارد التدريبية ، وفي ختام الزيارة، توجهت إدارة الكلية بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي التجديف على حُسن الاستقبال والدعم، مؤكدة على أهمية هذه الشراكات في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز حضور جامعة أسوان في المحافل الرياضية الوطنية.