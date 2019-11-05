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رياضة

زينت يتأخر على ملعبه من لايبزيج بهدف خلال أحداث الشوط الأول..فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:25 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تقدم لايبزيج الألماني على زينيت سانت بطرسبرج الروسي بهدف نظيف فى أحداث الشوط الأول من المباراة المقامة خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا على ملعب بيتروفيسكي.

أحرز هدف اللقاء الوحيد للايبزيج لاعب وسط الملعب دييغو ديم فى الدقيقة الخامسة و الأربعون من أحداث الشوط الأول عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ويحتل الفريق الألماني لايبزيج صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أصحاب الأرض زينيت الوصافة برصيد 4 نقاط قبل تلك المباراة.
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