تشتري سامسونج ولا آيفون؟.. تعرف على أفضل 10 موبايلات في 2019 ..صور

لاشك أن قرار شراء هاتف ذكى فى 2019 بات أمرًا فى غاية الصعوبة، بسبب المنافسة الشرسة بين شركات الهواتف الذكية التى تطلق كل يوم هاتفا جديدا للمنافسة بقوة في هذه السوق الضخمة.





وبحسب موقع فون آرينا التقنى، تنجذب معظم الأنظار ناحية الهواتف الأقوى وهى فئة الـ Flagship، والتى تتميز بأقوى مواصفات مممنة، والتى يكون سعرها مرتفع بكثير عن باقى الهواتف.





وكلما زاد سعر الهاتف زادت الحيرة أكثر لاختيار أفضلهم، خاصةً مع تعدد أنظمة التشغيل مثل الصراع الدائم بين آيفون وأندرويد، ومحاولة محبيهم لإثبات أى نظام أفضل.





وفى محاولة لتسهيل الأمر على راغبى شراء هاتف Flagship قوى فى الربع الأخير من 2019، نقدم لكم قائمة تم اختيارها من خبراء صناعة الهواتف الذكية لتقييم أفضل الهواتف وأقواها.





1- iPhone 11 Pro Max





2- Pixel 4 XL





3- Samsung Galaxy Note 10+





4- iPhone 11





5- OnePlus 7T





6- Samsung Galaxy S10+





7- Samsung Galaxy S10





8- Huawei P30 Pro





9- Pixel 3a XL





10- Xiaomi Redmi Note 8 Pro