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بين الناس

منذ 8 أشهر .. أحمد يشكو انقطاع المياه عن عمارة 93 بمشروع إسكان دار مصر بـ6 أكتوبر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:57 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد محمد سيد إبراهيم ، المقيم فى دار مصر مدينة 6 أكتوبر،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص انعدام وصول المياه للعمارة رقم 93.

ويقول فى شكواه : أسكن فى شقة 12 بعمارة 93 بدار مصر بمدينة 6 أكتوبر من شهر مارس الماضى ومن وقتها لا يوجد مياه فى الشقة بالرغم من عدم وجود سكان بالعمارة وأنا أسكن بالدور الثانى، ويرجع السبب فى عدم توفر المياه للعمارة هو موقعها فى منطقة مرتفعة عن باقى العمارات وهو ما يحرمنا من المياه .

وناشد المسئولين بضرورة التدخل لتوفير المياه لسكان العمارة.

للتواصل مع الشاكى من خلال الرقم التالى 01005116393

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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