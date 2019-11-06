تسبب ألم المعدة وتشنجات الحيض.. أطعمة عليك التوقف عن تناولها

أطعمة عديدة عليك التوقف عن تناولها أثناء الدورة الشهرية فهى تسبب الانتفاخ وآلام في المعدة وتزيد من تشنجات الحيض إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع برايت سايد





1-منتجات الألبان





يجب تجنب منتجات الألبان إذا كنت تعاني من تشنجات مستمرة وألم في البطن. يحتوي الحليب على اللاكتوز الذى يمكن أن يسبب الانتفاخ وآلام في المعدة والغثيان - كل الأشياء التي قد تكون لديك بالفعل بسبب دورتك الشهرية.





2. الحلوى والوجبات الخفيفة





الوجبات الخفيفة المفضلة لديك قد تحسِّن من حالتك المزاجية ولكنها تسهم أيضًا في الانتفاخ والغازات والتهاب بسبب كمية السكر المكرر التي تحتوي عليها.





3. الكافيين





تشير الدراسات إلى أن استهلاك الكافيين في الدورة الشهرية يمكن أن يطيل مدته بالفعل وفي بعض الحالات ، حتى يؤدي إلى انقطاع الطمث ، وغياب الحيض.في حال كنت تعاني من هذا ، يجب عليك تجنب شرب القهوة قبل الدورة الشهرية وبعدها.





4. الأطعمة الحارة





تناول طعام حار يمكن أن يؤدي إلى إضطرابات فى المعدة أثناء الدورة الشهرية





