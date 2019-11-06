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مرأة

الكركم يعالج المفاصل والعظام وينقص الوزن بإضافته لـ مشروب طبيعي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:48 ص
الكركم يعالج المفاصل
الكركم يعالج المفاصل والعظام وينقص الوزن
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص من جميع الأعمار، من مشكلة آلام العظام والمفاصل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، عليك بتناول كوب يوميا من خليط، يكشف الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير تغذية السباحين، عن مكوناته. 

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير تغذية السباحين، عن مشروب طبيعي يمكنه أن يعالج "التهاب المفاصل" وهو ألم يصيب الجسم، ويسبب صعوبة في التحرك، وتصبح المفاصل قاسية ويكون بها احمرار، ويلاحظ تورمها، وهذا يقلل من نطاق حركتها ويسبب مشاكل في حركة اليدين والقدمين.

وأضاف خبير التغذية، لـ صدى البلد ، أن التهاب المفاصل سببه احتكاك فى الأنسجة والعضلات بعضها ببعض على مر السنين، وقد يكون التهاب المفاصل أيضًا وراثيًا في طبيعته، أو بسبب عوامل أخرى مثل السمنة، أو نمط الحياة غير المستقرة، أو المشاركة القصوى في الرياضة.

وأشار خبير تغذية السباحين، إلى أن الكركم غني بمكون طبيعي يسمى الكركمين، يقلل من التهاب وتيبس المفاصل ويساعد في خسارة الوزن الزائد.

المكونات:

خيارة
جذر الكركم الطازج
قطرات قليلة من مستخلص الفانيليا

طريقة التحضير:

تقطيع الخيار إلى قطع دون إزالة قشورها.
أضف جذر الكركم إليها.
إضافة المكونات إلى عصارة ومزجها.
أضف الماء إذا لزم الأمر.
أضف مستخلص الفانيلا ثم اشربه.

ونصح " أخصائى التغذية " بأنه يستحسن شرب هذا العصير على الأقل مرتين في اليوم للتخفيف السريع من آلام التهاب المفاصل، موضحا أن الآلام إذا كانت ناتجة عن السمنة، فإن فقدان الوزن مع تناول هذا العصير سيساعدك على التخلص من آلام التهاب المفاصل مع ممارسة الرياضة في روتينك اليومي، وستبقى العضلات والمفاصل في صحة جيدة، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي ومعدل تناول منتظم للأطعمة المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.
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