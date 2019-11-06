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توك شو

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الاربعاء 6 -11- 2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:29 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
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قسم التوك شو
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الاربعاء 6 – 11- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات
الباذنجان: الرومي: 3 جنيهات
الباذنجان العروس: 3.5 جنيه
الباذنجان الأبيض: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
فلفل رومي: 5 جنيهات
فلفل رومي ألوان: 10 جنيهات
خيار: 4 جنيهات
جزر: 5.5 جنيه
فاصوليا: 14 جنيها
كوسة: 5 جنيهات
بصل: 4.5 جنيه
ليمون: 13 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: 6 جنيهات
جوافة: 7 جنيهات
عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات
عنب بناتي أحمر: 9 جنيهات
مانجو زبدة: 13 جنيها
عنب بناتي أحمر: 6 جنيهات
مانجو بلدي: 10 جنيهات
تفاح مصري 10 جنيهات
تفاح أمريكي: 20 جنيها
كانتلوب: 5 جنيهات
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