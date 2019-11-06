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فن

أول يوم في البعد لـ عمرو دياب تتصدر تويتر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شيرى نبيل
تصدرت أغنية الفنان العالمي عمرو دياب "أول يوم في البعد"، بعد طرحها مساء الثلاثاء، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتحتل أغنية "أول يوم في البعد" المركز السابع في ألبومه الجديد "أنا غير".

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع أسامة الهندي، وتقول كلمات الأغنية: "أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر ما بين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت".

جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء حفل كبير يوم الخميس القادم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه، وسيشاركه في الحفل المطرب العالمي فرينش مونتانا.
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