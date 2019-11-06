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ديني

ثوب يستر الجسد.. الشروط الواجب توافرها فى ممارسة المرأة للرياضة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
الشروط الواجب توافرها
الشروط الواجب توافرها فى ممارسة المرأة للرياضة
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إيمان طلعت
"هل يجوز للبنات ممارسة الألعاب الرياضية؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجلة على موقع دار الإفتاء المصرية.

وقال الشيخ محمد عبد السميع: "إذا كان الثوب الذى كنتِ ترتديه أثناء ممارسة هذه الرياضية يستر الجسم بما يحقق الصفات الثلاثة وهى لا يكشف لا يشف ولا يصف فيكون هذا جائزا، أما لو كان هذا الثوب لا يحقق هذه الشروط الثلاثة فيكون هذا غير جائز".

حكم ممارسة المرأة للرياضة بلباس محتشم على يد مدرب

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأفضل للمرأة أن تمارس من الرياضة ما يتناسب مع طبيعتها وفق الضوابط الشرعية، والأفضل أن يكون المدرب أنثى.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم ممارسة الرياضة للبنات مع مدرب رجل، وهي ترتدي ملابس واسعة؟» أن العقل والمنطق والأدب يرى أن الأفضل أن يتولى تدريب النساء امرأة مثلهن.

وأشار إلى أنه يجوز للرجل أن يدرب مجموعة من النساء بشرط أن تكون ملابسهن فضفاضة لا تصف ولا تشف ولا تجسم، وأن يكون مكان التدريب مكشوفًا، ولا يوجد أي ملامسة مع المدرب، ولا توجد خلوة بينهما.
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