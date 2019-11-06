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اقتصاد

سعر الحديد اليوم الأربعاء في مصر 6 - 11 - 2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
الحديد
الحديد
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محمد صبيح
أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019 في مصر استقرت حيث سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و200 جنيه.

وسجل سعر بشاي 10 آلاف و150 جنيها للطن اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019 ، وحديد المراكبي 10 آلاف للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و100 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد حديد العتال 10 آلاف و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و100 جنيه، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيها للطن وبلغ متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، سجل نحو 11 ألفا و500 جنيه.
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