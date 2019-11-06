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رياضة

إيهاب أمين: ما فعلته أمام الزمالك عادي.. وهذا موقفي من التشبيه بـ رمضان صبحي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
إيهاب أمين
إيهاب أمين
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نور عادل
علق إيهاب أمين لاعب كرة السلة بنادي الأهلي، على الشجار الذي نشب اليوم بينه وبين لاعبي نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء بالنادي الأهلي.

وقال إيهاب أمين في تصريحات له عقب المباراة: "ما حدث خلال المباراة لست مسئولا عنه، كل ما في الأمر أنني قدمت لقطة فنية ومهارة عادية تحدث في كل مكان، في دوري المحترفين الأمريكي NBA وبطولات أوروبا".

وأضاف إيهاب أمين: "ما قمت به مثله مثل الالتفاف من خلف المنافس أو تعليق الكرة أو غيرها من المهارات، فوجئت بعدها بهجوم ضدي وكراسي تطير تجاه رأسي".

وعن تشبيه ما فعله بوقوف رمضان صبحي، على الكرة ضد الزمالك في مناسبتين سابقتين قائلا: "شرف لي ذلك وبشكل عام كل لعبة بها بعض المهارات التي تعجب الجماهير".
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