شاهد.. إنجى وجدان فى إطلالة جديدة على إنستجرام

نشرت الفنانة إنجى وجدان، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة كاجول.وظهرت إنجى وجدان ببنطال طويل وواسع باللون الأسود منسقة معه تي شيرت باللون الأبيض، وارتدت فوقه جاكيت جيتز باللون الأزرق الغامق وبرسومات أنيقة من الظهر، وانتعلت حذاء أنيق باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها الكاجول، وتركت شعرها القصير منسدلًا بين كتفيها على طبيعته.واعتمدت إنجى وجدان فى الماكياج على جمال بشرتها مع إرتداء نظارة شمسية أنيقة باللون الأسود، واختارت مجموعة من الأكسسوارات باللون الذهبى حول الرقبة، وفى يديها التى تتناسب بشكل رائع مع إطلالتهاوعلقت على الصورة.. صباح الخيروجاءت تعليقات الجمهور.. قمر.. أحلى صباح.. أحبك