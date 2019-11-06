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توك شو

اللقطات الأولى لحادث سياح اليمن.. شاهد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:35 م
ملك الأردن - أرشيفية
ملك الأردن - أرشيفية
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شيرين عادل
أذاعت فضائية اكسترا نيوز اللقطات الأولى لحادث طعن السياح فى منطقة الجرش .

وقد عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا مفاده عن مصدر أمني أردني أكد أن السياح الذين تم طعنهم فى جرش يحملون الجنسية الإسبانية.

يذكر أن وسائل إعلام أردنية قد أفادت اليوم الأربعاء، بطعن 3 سياح من الجنسية الإسبانية ومرشد سياحي ورجل أمن في مدينة جرش.
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