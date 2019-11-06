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أخبار العالم

بعد وقوع العصا السحرية بيد روسيا.. ما لا تعرفه عن الصاروخ الإسرائيلي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:19 م
وقوع العصا السحرية
وقوع العصا السحرية بيد روسيا
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سمر صالح
أبدت إسرائيل تخوفها بعد وقوع قذيفة متطورة من صواريخ منظومة العصا السحرية الإسرائيلية مؤخرا بيد روسيا.

وذكرت القناة العبرية السابعة نقلًا عن تقارير صينية وروسية أن صاروخ الاعتراض الإسرائيلي الذي طورته شركة رفائيل وقع بيد الجيش الروسي.

وأوضحت التقارير أن الجيش الروسي حصل على الصاروخ الاعتراضي بعدما سقط في سوريا خلال يوليو العام الماضي وتم نقله إلى المختبرات في مراكز أبحاث موسكو لدراسة وفحص تقنيته.

ونوهت القناة العبرية إلى أن الصاروخ تم إطلاقه من الجيش الإسرائيلي لاعتراض صاروخين سقطا قرب الحدود.

يشار إلى أن "العصا السحرية" نظام اعتراض صاروخي طوره الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الجيش أمريكا والغرض الأساسي منه اعتراض الصواريخ المتوسطة وطويلة المدى.

وتطرقت القناة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه لن يعقب على تلك التقارير الأجنبية.
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