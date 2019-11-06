غموض حول ظروف مقتل المصرية علا سالم بأمريكا.. وانتظار تقرير السموم

يستمر الغموض حول سبب وفاة الشابة المصرية الأصل، علا سالم، عقب العثور على جثتها في حديقة بلوومينجدل بالولايات المتحدة الأمريكية وسط ظروف غامضة.



وعثرت السلطات الأمريكية على جثمان علا سالم، البالغة من العمر 25 عاما، في الـ24 من أكتوبر الماضي، وهي ترتدي ملابس كاملة ومغطاة جزئيا بأوراق الشجر.



وقال متحدث باسم شرطة نيويورك وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، إن هناك تحقيقًا مستمرًا لمعرفة سبب وفاة علا سالم، فيما أفاد مكتب الفحص الطبي أن سبب الوفاة لم يتحدد بسبب انتظار تقرير السموم، وهو ما يستغرق أسابيع.



ووفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية، فإن هناك بعض الشكوك تحوم حول علاقة طليقها بالجريمة، بسبب طلبها الحماية منه، من قبل، إلا أن الشرطة الأمريكية رفضت التعليق على الأمر، أو الإفصاح عن اسم الزوج.



