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مرأة

بمكياج صاخب وشعر أنيق.. لطيفة بإطلالة جديدة تخطف الأنظار لها

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
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نشرت الفنانة لطيفة، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة

وظهرت بها لطيفة، بـ سويت شيرت باللون الفيروزى وبأكمام طويلة، وأعتمدت فى الماكياج على الألوان الرمادية كأيشادو للعيون مع الرموش الأصطناعية، ووضعت أحمر شفاة باللون الكاشمير الذى يتناسب مع لون بشرتها الجميل

وتركت لطيفة، شعرها البنى الطويل منسدلاً بين كتفها وأضافت له بعض الموجات التى تظهرة بشكل أنيق وساحر

وعلقت على الصورة..والله توحشتكم وما يشغلني عنكم كان ..... ايه ؟؟؟؟ حد يقلى ......

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