إطلالة رومانسية ساحرة.. بطلة سابع جار تكشف عن صور عقد قرانها لأول مرة

نشرت الفنانة فدوى عابد بطلة مسلسل "سابع جار" صورًا من عقد قرانها لأول مرة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وظهرت فدوى عابد خلال صور عقد القران الذى احتفلت به فى اكتوبر الماضى بإطلالة رومانسية بسيطة وساحرة، إذ ارتدت "جمبسوت" أبيض ونالت إطلالتها إعجاب الكثير من متابعيها.



قامت فدوى ببطولة مسلسل "سابع جار"، وجسدت شخصية الدكتورة "دعاء" وشارك في المسلسل مجموعة من الوجوه الشابة ومن بينهم سارة عبد الرحمن، نيرمين طلعت، هديل حسن، أحمد الأزعر، أحمد داش، بجانب دلال عبد العزيز، شيرين، إخراج هبة يسري وأيتن أمين ونادين خان، وتأليف هبة يسري.