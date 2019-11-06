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محافظات

قبيل المولد النبوى.. ضبط 350 كجم من الحلوى المغشوشة في أسوان

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:30 م
ضبط 350 كجم من حلوى
ضبط 350 كجم من حلوى العروسة المغشوشة قي أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
نظّمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان بتنظيم حملة مكبرة على أماكن تصنيع حلوى المولد النبوى الشريف ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 350 كيلو جراماً من حلوى عروسة المولد المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بأسوان بأنه تم المرور على أماكن بيع حلوى المولد فى إطار احتفالات المولد النبوى الشريف ، وتم رصد أماكن بيع عروسة المولد المغشوشة ، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمصادرتها ورفعها من الأسواق والتحفظ عليها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين .

وفى نفس السياق أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن مديرية الشئون الصحية رفعت حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة ، ووقف الأجازات والراحة لجميع العاملين بأقسام الطوارئ، مضيفًا أنه تم التأكيد على توفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد أطباء قسم الطوارئ حتى الانتهاء من الاحتفالات.

وأشار إيهاب حنفى الى أن مديرية الصحة تشن حملات على أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها وطريقة تصنيعها وحفظها جيدًا لعدم تعرض المواطنين لأضرار صحية نتيجة التصنيع المخالف لحلوى المولد النبوى الشريف .
قبيل المولد النبوى.. ضبط 350 كجم من الحلوى المغشوشة في أسوان
قبيل المولد النبوى.. ضبط 350 كجم من الحلوى المغشوشة في أسوان
قبيل المولد النبوى.. ضبط 350 كجم من الحلوى المغشوشة في أسوان
قبيل المولد النبوى.. ضبط 350 كجم من الحلوى المغشوشة في أسوان
قبيل المولد النبوى.. ضبط 350 كجم من الحلوى المغشوشة في أسوان
قبيل المولد النبوى.. ضبط 350 كجم من الحلوى المغشوشة في أسوان
قبيل المولد النبوى.. ضبط 350 كجم من الحلوى المغشوشة في أسوان
قبيل المولد النبوى.. ضبط 350 كجم من الحلوى المغشوشة في أسوان
قبيل المولد النبوى.. ضبط 350 كجم من الحلوى المغشوشة في أسوان
قبيل المولد النبوى.. ضبط 350 كجم من الحلوى المغشوشة في أسوان
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