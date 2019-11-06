درجات الحرارة اليوم .. أسوان الأعلى بـ 33 درجة.. وسانت كاترين الأقل.. فيديو

استعرض التلفزيون المصري، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 -11-2019 ، على النحو التالي:



بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 -11-2019 ..



القاهرة 28

الاسكندرية 27

مرسى مطروح 25

دمياط 27

بورسعيد 27

العريش 26

رفح 26

الإسماعيلية 28

السويس 28

طنطا 27

سانت كاترين 23

وادي النطرون 27

المنصورة 27

طنطا 27

الغردقة 31

شرم الشيخ 30

الفيوم 29

المنيا 29

أسيوط 30

سوهاج 30

قنا 30

الأقصر 32

الوادى الجديد 31

أسوان 33

حلايب 27

شلاتين 30

أبو رماد 29

رأس حدربة 28