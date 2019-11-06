Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

https://www.youtube.com/watch?v=E7pEsKD1huQ

درجات الحرارة اليوم .. أسوان الأعلى بـ 33 درجة.. وسانت كاترين الأقل.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:26 م
الطقس
الطقس
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
استعرض التلفزيون المصري، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 -11-2019 ، على النحو التالي:

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 -11-2019 ..

القاهرة 28
الاسكندرية 27
مرسى مطروح 25
دمياط 27
بورسعيد 27
العريش 26
رفح 26
الإسماعيلية 28
السويس 28
طنطا 27
سانت كاترين 23
وادي النطرون 27
المنصورة 27
طنطا 27
الغردقة 31
شرم الشيخ 30
الفيوم 29
المنيا 29
أسيوط 30
سوهاج 30
قنا 30
الأقصر 32
الوادى الجديد 31
أسوان 33
حلايب 27
شلاتين 30
أبو رماد 29
رأس حدربة 28
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر..فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7 /10 /2019.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10/10/2019.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22/10/2019 في مصر.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28-10-2019 .. فيديو

ترشيحاتنا

روسيا اليوم: استقالة رئيس الوزراء البريطاني من منصبه

شاهد.. أغرب وأسوأ الوجبات المقدمة للمسافرين على متن الطائرات

يمنحه باقة زهور ثم يطعنه.. متظاهر يعتدي على نائب بـ هونج كونج.. فيديو

الكاف يغلق إستاد القاهرة استعدادا لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة

تعليق مثير من طه إسماعيل عن أزمة الشارة في المنتخب

بسبب 4.25 مليون جنيه.. محمود فتح الله غاضب من تجاهل الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أسود مفتوح.. شاكيرا تشعل انستجرام بـ إطلالة مميزة.. شاهد

في اول مشاركة بأسبوع الكويت.. طيران الجزيرة تكشف عن استثمارات جديدة بمصر.. صور

سوزوكي تطرح ديزاير 2020 الجديدة في مصر بسعر تنافسي.. تفاصيل