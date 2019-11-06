السفير الفرنسي: مصر بلد ناشئ في قطاع الخدمات الرقمية

قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن مصر تعتبر بلدا ناشئا فيما يتعلق بملف الخدمات الرقمية البنكية وريادة الأعمال.



جاء ذلك خلال اطلاق مسابقة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدعم من 15 شركة فرنسية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري و الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار " روماتيه" إلى أن أعمال الشركات الفرنسية مستقرة داخل مصر خصوصا في القرية الذكية بقطاع البحوث والتدريب، موضحا أن الشركات المشاركة في المسابقة مهتمة بقوة بدعم 3 قطاعات مهمة من بينها الخدمات الصحية الرقمية و تكنولوجيا المعلومات.





