Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

السفير الفرنسي: مصر بلد ناشئ في قطاع الخدمات الرقمية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:18 م
ستيفان روماتيه،السفير
ستيفان روماتيه،السفير الفرنسي بالقاهرة
Advertisements
محمد يحيي
قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن مصر تعتبر بلدا ناشئا فيما يتعلق بملف الخدمات الرقمية البنكية وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال اطلاق مسابقة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدعم من 15 شركة فرنسية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري و الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار " روماتيه" إلى أن أعمال الشركات الفرنسية مستقرة داخل مصر خصوصا في القرية الذكية بقطاع البحوث والتدريب، موضحا أن الشركات المشاركة في المسابقة مهتمة بقوة بدعم 3 قطاعات مهمة من بينها الخدمات الصحية الرقمية و تكنولوجيا المعلومات.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحث التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي

التفاصيل الكاملة لأحدث تعاون فرنسى لدعم ريادة الأعمال للشباب المصرى

خلال كلمته في افتتاح معرض تكني سميت.. وزير الاتصالات: إطلاق 174 خدمة حكومية رقمية

طارق عامر يشهد إطلاق مسابقة لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع فرنسا

وزير الاتصالات: 16% معدل نمو القطاع خلال الفترة السابقة

وزير الاتصالات: تأسيس 1500 شركة جديدة خلال العام الماضي

ترشيحاتنا

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور

المركزي: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ 45.25 مليار دولار نهاية أكتوبر 2019

رقم غير مسبوق.. خريطة ارتفاع الاحتياطي النقدي بمصر حتى اليوم

فستان أسود مفتوح.. شاكيرا تشعل انستجرام بـ إطلالة مميزة.. شاهد

ريم البارودى تكشف عن رأيها فى خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن الفئة الثامنة جران كوبيه الجديدة .. صور

شيفروليه تكشف رسميًا عن سيارة كورفيت C8 بمحرك وسطي .. صور

هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد