صدمة في بريطانيا.. وزارة العدل تكشف أعداد مرتكبي الجرائم الجنسية

في أرقام جديدة صادمة، ارتفع عدد مرتكبي الجرائم الجنسية في بريطانيا إلى 60 ألفا، وهو ضعف الرقم الذي كان مسجلا منذ 12 عاما.



وأظهرت الإحصائيات أن عدد أكبر من المعتدين ينتهكون أوامر المحكمة منذ إدانتهم. ووفقا لأرقام وزارة العدل البريطانية فإن 60294 شخصا مسجلون على أنهم معتدين جنسيين في إنجلترا وويلز في مارس الماضي.



وكان الرقم المسجل في 2007 حوالي 30416 شخصا، عندما بدأ تسجيل عدد المعتدين، ويرتفع الرقم بشكل سنوي حيث بلغ عددهم العام الماضي 57637 شخصا.



وأشارت الوزارة إلى أن هناك 166 مسجلا كمعتدي جنسي في الشوارع في مرحلة الطفولة وتبلغ أعمارهم 10 سنوات.



وتغطي هذه الأرقام الصادمة مرتكبي الجرائم الجنسية التي تدور في المجتمع من قبل العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك الشرطة وخدمة المراقبة.