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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

مواطنة لوزارة التضامن: أعيدوا لي معاشي المنقطع

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة حبيبة رياض عبد الحميد، وتقيم شارع محمد المهدي في الدقي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، بعودة معاشها الذي انقطع منذ فترة.

تقول السيدة في رسالتها إنها تعاني من المرض، وليس لديها من يعولها بعد وفاة زوجها، وهي لا تملك القدرة على العمل.

وتضيف أنها تحتاج إلى المساعدة من أجل الاستقرار، لأنها كانت تعتمد على المعاش اعتمادًا كليا لتحمل تكاليف المعيشة، إلا أنها تعاني صعوبة الحياة الآن، وليس لديها أي مصدر للدخل، لذلك تناشد وزارة التضامن الاجتماعي ببحث حالتها ومساعدتها في إعادة صرف المعاش الخاص بها.

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠١٠٤٦٦٠٤

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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