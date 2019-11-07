مواطنة لوزارة التضامن: أعيدوا لي معاشي المنقطع

ناشدت المواطنة حبيبة رياض عبد الحميد، وتقيم شارع محمد المهدي في الدقي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، بعودة معاشها الذي انقطع منذ فترة.



تقول السيدة في رسالتها إنها تعاني من المرض، وليس لديها من يعولها بعد وفاة زوجها، وهي لا تملك القدرة على العمل.



وتضيف أنها تحتاج إلى المساعدة من أجل الاستقرار، لأنها كانت تعتمد على المعاش اعتمادًا كليا لتحمل تكاليف المعيشة، إلا أنها تعاني صعوبة الحياة الآن، وليس لديها أي مصدر للدخل، لذلك تناشد وزارة التضامن الاجتماعي ببحث حالتها ومساعدتها في إعادة صرف المعاش الخاص بها.



للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠١٠٤٦٦٠٤



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