معجزة نقل حديثة.. مترو شنغهاي ثاني أكبر مرفق في العالم.. فيديو

عرضت قناة " الغد"، تقريرا يكشف عن تفاصيل مترو شنغهاي ثاني أكبر مترو في العالم، الذي يتكون من 16 خطًا إقليميًا يخدم 24 مليون راكب، وبه 413 محطة تخدم 24.2 مليون نسمة، ونفذ 3.7 مليار رحلة في عام 2018، ويبلغ أطوال السكك الحديدية فيه 705 كم.



تعد خطوط مترو شنغهاي هي الأطول في العالم، إذ يبلغ طول خطوط السكك الحديد فيها 705 كم، وأوضح التقرير بثته أن تلك المنظومة تخدم 24.2 مليون نسمة، لافتا إلى أن أقدم خط مترو في الصين تم افتتاحه في عام 1993.



وأشار التقرير إلى أن مترو شنغهاي يعتمد بشكل كبير على منظومة تكنولوجية ألكترونية، ما أدى إلى انخفاض الوقت المخصص لأعمال الصيانة إلى النصف في السنوات الـ 10 الأخيرة، وتعمل الحكومة الصينية سنويًا على تطوير نظام إدارة الأزمات، لأن تأخير قطار واحد لمدة 5 دقائق في يتسبب في أزمة كبيرة لـ 5 آلاف شخص.