توقف عن استخدامه..السكر الدايت يسبب السرطان.. احذره

يمكن لمرضى السكري الاستفادة من فوائد السكر الدايت، شرط عدم الإفراط في استهلاكه، وذلك لأنه لا يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم.



وكشف موقع boldsky عن أضرار سكر الدايت:



- يزيد من احتمالية الدخول في غيبوبه عميقه نتيجه لانخفاض الشديد لمستوي السكر بالدم.



- يحد من امتصاص بعض الادويه العلاجيه كالادويه الخاصه بمرض السرطان مما يسبب مضاعفات خطيرة .



- يساعد على اطلاق السموم الضاره في الجسم خاصه عند استخدامه في عمل المعجنات ويحذر الاطباء من الافراط في استخدامه.



-زياده احتماليه الاصابة بسرطان الدم خاصه للشباب والاطفال.



- يمتص المزيد من سكر الجلوكوز في الاطعمه التي يتناولها مما يؤدي إلى زيادة في الوزن بدل من انقاصه.



