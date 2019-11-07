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رياضة

عماد السيد يكشف عن سبب رحيله من الزمالك ..فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:51 ص
عماد السيد
عماد السيد
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محمد رشاد
كشف عماد السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سبب رحيله عن الزمالك عقب انتهاء الموسم الماضي، وبالتحديد بعد خسارة الأبيض أمام الأهلي في نهاية مباريات الدوري بهدف علي معلول الذي كان نتيجة خطأ كبير منه.

وقال عماد السيد، عبر قناة "إم بي سي مصر"، "ابتعدت 19 مباراة الموسم الماضي قبل مشاركتي أمام بيراميدز، نعم لعبت أمام القطن التشادي، لكنها كانت مباراة في ملعب أسفلت، والكرة تخاف تلعبها أو تلمسها".

وتابع "كنت أحتاج ثقة المباريات لتتم محاسبتي، لم أكن سيئا باستثناء الخطأ في مباراة الأهلي التي لم يكن لها تأثير بعد حسمه للقب الدوري".

وأكد عماد السيد "لا.. هذا الخطأ ليس السبب في رحيلي عن الزمالك بل لرغبتي التي نقلتها لرئيس النادي بأنني أريد المشاركة بانتظام في المباريات وذلك بعد اتجاه مسؤولي الزمالك للتعاقد مع محمد عواد ومحمد أبو جبل".

وأوضح "كنت أريد الرحيل تخيلت أنني سأحصل على فرصة بعد إصابة جنش، وأنني سأحصل على نفس الدعم الذي وجده جنش، ولكن عواد انضم إلى النادي بمبلغ مالي سواء 40 أو 60 مليون جنيه لكي يشارك أساسيا".

واستطرد "تعودت على المشاركة في المباريات مع طلائع الجيش وإنبي، وسبق لي الانضمام للمنتخب تحت قيادة بوب برادلي".

وأتم تصريحاته "رفضت الابتعاد 15 مباراة والانتظار لإصابة زميلي في حراسة المرمى، واخترت ناديا كبيرا، لا يقل حجما أو أهمية عن الزمالك، فالاتحاد السكندري يلعب الدوري والكأس ويشارك في البطولة العربية".

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