فتاوى تشغل الأذهان.. أمين الفتوى: قبول العوض حلال ورفضه ليس من الشرع.. ولا يجوز للأرملة السفر إلا بعد انتهاء عدتها

فتاوى تشغل الأذهان

أمين الفتوى: قبول العوض حلال ورفضه ليس من الشرع

ما حكم تناول المنشطات بدون إذن الطبيب؟.. أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى: لا يجوز للأرملة السفر إلا بعد انتهاء عدتها

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية، أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول حكم قبول التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي، فهل المال المعروض علي المتضرر من حادث حلال أم حرام؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء: "يجوز أخذ التعويض عن المال حلال ويأخدوا كمان المصاريف التي احتاجها أثناء الحادث، بما فيها إنه يأخدوا مرتبه فى الكام شهر اللى قعدهم".

وأوضح: "كل الأمور تسير بالمرأضاة، حتى على الضرر النفسي الذي تعرض له هو وأسرته، وأكيد اللى كان السبب لجأ إنه يراضيه بسبب الضغط القانونى الواقع عليه، والأصل فى الشرع من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، وعدم قبول العوض ليس من الشرع، حد افسد لى جهاز الكمبيوتر بتاعى يبقى لازم أخد حقه".

كما أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول ما حكم أخذ منشطات أو مهدئات بدون إذن الطبيب؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء: "الفقهاء بيقولوا عن المنشطات والمهدئات والمواد المخدرة، عمت بها البلوى يعنى سبب البلاوى، حقيقة هناك أدوية تكتب للحالة التى تستحقها وهذا علاج وله فاعلية معينة، فلا يكتب إلا عن طريق الطبيب".

وأضاف: "فى بقى استخدام غير مشروع للأدوية واصبحوا يستخدموها كمواد مخدرة، علشان بتعمل غياب للعقل بدرجة من الدرجات، فتدخل المشروع وعمل لها تجريم وجدول طبي يمنع صرفه إلا بالطبيب".

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول حكم سفر المرأة المتوفي زوجها ومازالت في شهور العدة؟".

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء: "لا يجوز للمعتدة السفر خارج البلاد إلى أن تنتهى عدتها 4 شهور و10 أيام، لو كانت هنا فى محافظة قريبة تروح تتابع بنتها وبعد كده ترجع تنام فى بيتها".

أوضح: "يمكنها التحرك للضرورة فى الحياة اليومية، تروح شغلها تذهب لزيارة مريض أو بتتكلم مع أحد، وده كله من غير الزينة لا يجوز لها التزين نهائيا".