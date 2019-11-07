بيان عاجل لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

أصدر وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا أكدوا الموافقة على دعم البنك الدولي والولايات المتحدة وحضورهما الاجتماعات بصفة مراقب بشأن أزمة سد النهضة.





وقال البيان "نؤكد الالتزام المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".





وأضاف "اتفقنا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 على اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015".





وأشار البيان إلى أن وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا وافقوا على عقد أربعة اجتماعات حكومية على مستوى وزراء الري والموارد المائية.