Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أصدر وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا أكدوا الموافقة على دعم البنك الدولي والولايات المتحدة وحضورهما الاجتماعات بصفة مراقب بشأن أزمة سد النهضة. 

وقال البيان "نؤكد الالتزام المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف "اتفقنا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 على اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015".

وأشار البيان إلى أن وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا وافقوا على عقد أربعة اجتماعات حكومية على مستوى وزراء الري والموارد المائية.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء اجتماعات لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم لبحث ملف سد النهضة

مفاوضات سد النهضة.. أمريكا تدخل على خط الأزمة وتدعو للتوصل إلى اتفاق

سكاي نيوز: مصر تطالب بطرف دولي رابع كوسيط في أزمة سد النهضة

تطور جديد في مفاوضات سد النهضة

مصر: عدم التوصل الى اتفاق فى سد النهضة لتراجع إثيوبيا عن مبادئ 2015

بعد فشل المفاوضات.. خارجية النواب تكشف السيناريوهات المتوقعة حول أزمة سد النهضة

ترشيحاتنا

محمد رمضان مع أبوتريكة ونجوم أفريقيا بالمغرب لمواجهة نجوم العالم.. فيديو

بدء الحجز خلال شهر.. وزارة الإنتاج الحربي تعلن تفاصيل وأسعار ومواصفات السيارات الكهربائية.. فيديو

العثور على جثة شاب مقتول بإحدى قرى طلخا وجهود مكثفة لضبط الجناة

أول قرار من ميتشو بعد فوز الزمالك على منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي

فخامة أكثر.. مرسيدس تكشف عن CLA 2020 الجديدة كليا.. صور

اهم الاخبار: زوجة البغدادي فى قبضة أردوغان وترامب يتحدث عن سد النهضة .. مصرع 5 مصريين فى حادث بالكويت و نوة المكنسة تهدد الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور

بفستان أحمر.. أروى جودة تخطف الأنظار فى رأس سدر ..صور

سيارة بيجو 7 راكب في مدينة نصر تثير الجدل على السوشيال ميديا.. تفاصيل