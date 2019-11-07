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فن

خلعت قلوبنا.. لميس الحديدي تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:02 ص
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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مصطفى كرم
نعت الإعلامية لميس الحديدي الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي الذي وافته المنية اليوم.

ونشرت لميس الحديدي صورة للفنان هيثم احمد زكي عبر صفحتها بتويتر وعلقت عليها قائلة "‏‏رحل الشاب الصغير هيثم أحمد زكي. لحق بوالديه أحمد زكي وهالة فؤاد، و كأنه لم يحتمل ان يعيش وحيدا. خلعت قلوبنا يا هيثم ، هل نبكيك أم نبكيه مره أخرى لا اله الا الله"

وانهالت التعليقات بالدعاء والترحم عليه وجاءت بين "‏‎البقاء لله وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" وربنا يرحمه" و "‏‎‎لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم البقاء لله".
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