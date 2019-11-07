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فن

مؤلم وقاسي.. تعليق مؤثر من كندة علوش على وفاة هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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مصطفى كرم
نعت كندة علوش الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي الذي عثر على جثته في فيلته بالشيخ زايد بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

ونشرت كندة علوش صورة للفنان هيثم احمد زكي عبر صفحتها بتويتر  وعلقت عليها قائلة "خبر مؤلم قاسي وصادم.. ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) هيثم أحمد ذكي اللطيف الطيب الحساس في ذمة الله.. لروحه الرحمة ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".

كانت نقابة المهن التمثيلية قد أكدت خبر الوفاة قبل قليل على لسان أكثر من عضو بمجلس الإدارة، وسيتم تحديد موعد الجنازة والعزاء فى وقت لاحق.

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه على وسائل التواصل الإجتماعى فى مقدمتهم أحمد السقا وشريف منير.
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