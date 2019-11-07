تهون كل الخيانات إلا واحدة.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل شيخ

وجه تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة جديدة غامضة لـ متابعيه، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تهون في عيني / جميع الخيانات إلا خيانة واحد.. واثق فيه !!!!!!".





وظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس في فيديو مباشر يجمع بينه و"حماصة" مشجع الأهلي المصاب، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول للمارد الأحمر.





وتحدث آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال فيديو بث حي ومباشر، عن أهمية الاطمئنان إلى صحة "حماصة" ومؤمن زكريا خلال الفترة القادمة وإتمام شفائهما في القريب العاجل.





جدير بالذكر أن مؤمن زكريا يمر بفترة صعبة من الإصابة التي تجعله متوقفا عن ممارسة كرة القدم والتواجد في الملاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



