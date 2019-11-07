Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في لقاء سابق.. هيثم أحمد زكي: الوحدة هي الابتلاء المشترك بيني وبين والدي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:28 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو قديما للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي وهو يتحدث عن الوحدة وحياته وحيدا في منزل والده الراحل الفنان أحمد زكي.

وكشف الراحل هيثم أحمد زكي، في لقاء سابق له مع عمرو الليثي، قائلا "اصعب حاجة الوحدة حسيت بحاجات كتيرة اوي كان بيحسها والدي مكنتش واعي لها وانا صغير ان الواحد يكون تايه لوحده وفي المهنة الصعبة دي حاجة صعبة عليك لان دايما لما بيكون حواليك ناس بيشجعوك على أعمالك".

وأضاف أن الوحدة هي الابتلاء المشترك بينه ووالده الفنان أحمد زكي خصوصا بعد وفاة والدته ووالده وخاله وجده ليعيش وحيدا.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي قبل قليل على لسان أكثر من عضو بمجلس الإدارة، وسيتم تحديد موعد الجنازة والعزاء في وقت لاحق. 

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه على وسائل التواصل الإجتماعى فى مقدمتهم احمد السقا وشريف منير.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

أحمد السقا ينعى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة

إرهاق وتقيؤ.. نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي

وفاة هيثم أحمد زكى.. رحل فى نفس عمر والدته هالة فؤاد

ليلى علوى تنعى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة.. شاهد

نفسي تبقى إشاعة.. تامر حبيب معلقا على وفاة هيثم أحمد زكي

ترشيحاتنا

مش مصدقة.. درة تعلق على وفاة هيثم أحمد زكي

مرتضى منصور يزف بشرى لجمهور الزمالك قبل مواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

خلعت قلوبنا.. لميس الحديدي تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

كواليس لقاء تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا وحماصة مشجع الأهلي.. تفاصيل

بيان عاجل من أمريكا عن اجتماع سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

بعد شائعات خلافها مع طارق العريان.. أصالة تتعرض لموقف محرج وشقيقها ينقذها ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز فساتين مى سليم فى عيد ميلادها

لكل اسم حكاية.. الدلنجات الاسم الطيب وطريق الفتح الإسلامي لمصر وأبو غزالة أشهر أبنائها