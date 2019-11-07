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منوعات

تويتر تعتزم إطلاق ميزة Topics.. تفاصيل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:33 ص
تويتر
تويتر
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شيماء عبد المنعم
أفاد موقع "ذا فيرج" المتخصص في مجال التقنية، أن شركة تويتر "Twitter"، تخطط لإطلاق ميزة جديدة تسمي المواضيع Topics، خلال الأيام المقبلة وتساعد هذه الميزة مستخدمي المنصة على عرض التغريدات مخصصة في موضوعات معينة دون غيرها أو لها صلة بموضوع محدد.

وسوف تتيح ميزة Topics الجديدة للمستخدمين متابعة أكثر من 300 موضوع في وقت واحد، تشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك الرياضة، والترفيه، والألعاب، بنفس الطريقة الحالية في متابعة الحسابات الفردية على المنصة، بحيث تظهر التغريدات المتعلقة بهذه الموضوعات والتي لها مصداقية مباشرةً داخل الجدول الزمني.

ويأمل المديرون التنفيذيون في تويتر أن تجعل ميزة المواضيع المنصة أكثر سهولة للمستخدمين الجدد، أو حتى المستخدمين الحاليين الذين يبحثون عن طريقة لاكتشاف الحسابات، والمحادثات الجديدة التي تهمهم.

وقد بدأت تويتر في اختبار هذه الميزة في شهر أغسطس الماضي، من خلال نظام التشغيل أندرويد، والتي من المقرر إطلاقها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 13 نوفمبر الجاري.

وقال روب بيشوب "Rob Bishop"، الذي يرأس فريق ميزة المواضيع: "نحن نعرف أن السبب الرئيسي وراء استخدام الناس لتويتر هو متابعة الأشياء التي يهتمون بها"، وأضاف: "التحدي هنا هو انه من الصعب جدا فعل ذلك على تويتر يومًا بعد يوم".

ووفقا لما قالته شركة تويتر في وقت سابق: "إنها هي من سينسق المواضيع، وسيتم تحديد التغريدات الفردية تلقائيًا، بدلًا من الإشراف على التحرير وسيكون بمقدور المستخدمين متابعة أشياء مثل آبل وجوجل، للاطلاع على تغريدات متعلقة بهذه الشركات".

وتأتي هذه الخطوة ضمن أحدث جهود شركة تويتر لمساعدة المستخدمين في العثور على أفضل محتوى على المنصة حتى لو كانوا لا يعرفون الحسابات التي ينبغي لهم متابعتها.
تويتر تعتزم إطلاق ميزة Topics.. تفاصيل
تويتر تعتزم إطلاق ميزة Topics.. تفاصيل
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