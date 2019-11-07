600 جنيه بدل صعود منبر.. كل ما تريد معرفته عن زيادة مرتبات أئمة المساجد

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الأوقاف، خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوى، بتوضيح ما تم من زيادة في مرتبات الأئمة.



وتقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين الأحوال المعيشية والنفسية للأئمة، متابعًا أنه بناءً على تدبير التمويل اللازم من الموارد الذاتية تم زيادة مرتبات الأئمة.



وأشار وزير الأوقاف، خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوى، إلى أنه تم زيادة في بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه، لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على الماجيستير وألف جنيه للحاصلين على الدكتوراة، ويطبق بداية من أول الشهر المقبل 1 ديسمبر 2019.



وأوضح انه كانت التوصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها مرحلة بتحسين أحوال الأئمة والعاملين، وسيتم تحسين الأحوال أكثر كلما توفرت الموارد المالية اللازمة لذلك.



وأضاف انه تم اضافة 100 جنيه شهريًا لكل امام لتوفير الزى اللائق له، مؤكدًا أن الزيادة الأولى لبدل صعود المنبر أجراها الله على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.