خبراء السياحة في البحر الأحمر: فوز مصر بجائزة الريادة دليل على ثقة الحكومة الإنجليزية

اختتمت اليوم فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة التي استمرت أعمالها من 4-6 نوفمبر الجاري كأحد أهم التجمعات المهنية لصناع القرار السياحي على مستوى العالم بمشاركة ما يقرب من حوالي 5000 شركة عارضة من كبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف الدول، وتحظى بحضور أكثر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر.



وقال الخبير السياحي خالد الشريف، إن الجناح المصري هذه المرة خصص 56 منشأة وكانت مشاركته فعالة حصل خلالها على جائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا لعام 2019 تقديرا للجهود المبذولة من الوزارة خلال العامين الماضيين ما كان له تأثير كبير على صناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يشعر بالسعادة لمشاركته في البورصة كونه من خبراء السياحة في البحر الأحمر.



وفي السياق قال الخبير السياحي عصام علي إن ثمار نتائج بورصة لندن للسياحة سوف تكون لها نتائج إيجابية خاصة بعد فك حظر الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ الأمر الذي يبشر بارتفاع معدلات السياحة الإنجليزية مستقبلا خلال الموسم السياحي ٢٠٢٠.



وأضاف الخبير السياحي أن مصر تعتبر وجهة مهمة للسياح الإنجليز وأن السوق الإنجليزي هو أحد الأسواق السياحية التي عرفتها مصر قبل أسواق عدة منها روسيا وأوكرانيا وبولندا، مشيرا إلى أن اهتمام القطاع العام المتمثل في وزارة السياحة وقطاع الخاص يتمثل في رجال الأعمال والمستثمرين السباحين نابع من محاولات مصر في استعادة السياح الإنجليز عما كان عليه عام الذروة السياحية في عام ٢٠١٠ حيث تخطوا مليون وخمسمائة سائح إنجليزي.



وأوضح الخبير أن جميع المقاصد السياحية المصرية أصبحت متاحة أمام السياح الإنجليز لزيارتها، متوقعا زخما سياحيا من الجانب الإنجليزي في مصر مصر ٢٠٢٠.



وأشار بشار ابوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر إلى أن بورصة لندن في دورتها كانت مختلفة عن الأعوام السابقة على خلفية المشاركة الفعالة لعدد 56 منشأة وفندق وشركة سياحية الأمر الذي يؤكد تكاتف القوي السياحية في استعادة أكبر عدد من السياح الإنجليز، مشيرا إلى أن حصول مصر على جائزة الريادة داخل بورصة لندن للسياحة يؤكد ثقة الحكومة الإنجليزية في المقصد السياحي المصري.