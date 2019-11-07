مستقبل وطن يوزع 40 مشروعا ويفتتح 59 فصل محو أمية بأسيوط

وأوضحت الدكتورة عبير أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي والاجتماعي للسيدات والتي في أولى اهتماماتها السيدات الأولى بالرعاية والسيدات اللاتى فقدن عائلتهن وتقديم جميع المساعدات لهم وتوفير سبل رزق تضمن لهم معيشة حسنة.





أعلنت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن إن مبادرة "أنتِ عظيمة" تمكنت من افتتاح 59 فصلا دراسيا لمحو أمية السيدات المتسربات من التعليم بمحافظة أسيوط للمساهمة في القضاء على الأمية والارتقاء بمستوى السيدات الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقالت النائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن إن مبادرة "أنتِ عظيمة" بمحافظة أسيوط تمكنت من تنفيذ أكثر من 250 فعالية وندوة استهدفت مختلف قرى ومدن المحافظة من محو أمية والحملات الطبية، التي استهدفت القرى الأكثر فقرًا وتوقيع الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج والكشف المبكر على الأورام.وأوضحت النائبة رشا أنه بالتنسيق والتعاون مع أمانة محافظة أسيوط سوف يتم توزيع 40 مشروعًا على السيدات المعيلة والأكثر فقرًا لمساعدتهم في النهوض بالمستوى الاقتصادي، حيث سيتم توزيع 20 ماكينة خياطة و10 تروسيكلات و10 أفران غاز حتى تتمكن السيدات من مساعدة أسرهم.وقالت الدكتورة عبير فاروق مراد عضو هيئة مكتب أمانة المرأة بأسيوط والمشرف علي أمانة المرأة بمحافظتي أسيوط وبني سويف إن مبادرة "أنتِ عظيمة" بمحافظة أسيوط تمكنت من فتح 59 فصل محو أمية لتعليم السيدات المتسربات من التعليم بإجمالي 1084 دارسة بمختلف مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار ومحافظة أسيوط للقضاء علي الأمية ورفع المستوي الثقافي لدى السيدات.وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط إن الحزب سوف يقوم بتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف السبت المقبل لتكريم الأسر الأكثر تميزًا وتقديم المشروعات للمستحقين.وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الاحتفال سيحضره النائب أشرف رشاد رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وأعضاء الحزب وسوف يحي الحفل الشيخ مهدي ياسين التهامي وفرقة عبد الحليم عجم السورية للإنشاد الديني.